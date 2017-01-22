ЗМІ: британський уряд приховав невдале випробування ракети з ядерними боєголовками

Британський уряд приховав інформацію про невдале випробування ракети з ядерними боєголовками в червні минулого року, повідомила газета The Times.

Повідомляється, що невдалий запуск відбувся за кілька тижнів до ключового голосування в парламенті щодо фінансування ракетних систем підводних човнів Trident.

Газета The Times з посиланням на неназване джерело у військово-морських силах Британії повідомила, що випробування ракети зазнало «катастрофічного провалу» біля берегів штату Флорида у США. Це було перше випробування ядерного стримування країни за останні чотири роки.

За словами джерела, невдале випробування викликало «велику паніку на найвищому рівні влади та збройних сил».

Через кілька тижнів після випробування ракети прем’єр-міністр Тереза Мей, що стала наступницею Дейвіда Камерона, виступаючи в парламенті, рекомендувала схвалити виділення 49 мільярдів доларів для нової системи Trident під час голосування 18 липня. Про невдале випробування ракети в своєму виступі у парламенті вона не казала.