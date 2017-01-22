На Дніпропетровщині вшанували першого загиблого під час Революції гідності Сергія Нігояна

На Дніпропетровщині в неділю вшанували пам’ять одного з героїв Небесної Сотні Сергія Нігояна. Жалобна церемонія відбулась у його рідному в селі Березнуватівка Солонянського району, біля монументу на могилі.

Вшанувати пам’ять Сергія Нігояна зібралися родичі, односельці, керівники області, учасники Євромайдану, активісти громадських організацій. У руках вони тримали синьо-жовті прапори, з якими брали участь в подіях Революції гідності. До підніжжя монумента поклали квіти.

Священики відслужили молебень. Разом із Сергім Нігояном присутні також вшанували пам’ять його односельця, загиблого в АТО, добровольця Артура Міськіва, похованого на цьому ж цвинтарі.

Жалобні заходи також відбулись у Дніпрі, у храмі Вірменської апостольської церкви, де за Сергієм Нігояном відслужили панахиду. Вірменська громада організувала покладання квітів до хачкару (пам’ятного каменя) та запалення свічок, а також презентувала документальний фільм про Сергія Нігояна у приміщенні Вірменського культурного центру.

«Сергій із малку відзначався своїми патріотичними почуттями. Спершу було захоплення Вірменією. Він навіть часто вірменський прапор носив з собою. Самотужки вивчав культуру своєї історичної батьківщини. Проте побувати у Вірменії Сергієві так і не довелося, хоч і мріяв. А потім його патріотизм дедалі більше почав ставати українським. І до цього він поставився із притаманним йому запалом. Нігоян дуже любив вірші Тараса Шевченка, деякі з них знав напам’ять», – розповіли у вірменській громаді Дніпра.

Раніше у середній школі, де навчався Нігоян, презентували куточок його пам’яті: у кабінеті української мови та літератури – великий портрет загиблого євромайданівця в оточенні речей з Майдану: шин, касок, прапорів тощо. Частину експонатів – особисті речі Сергія – надали його батьки.

20-річний українець вірменського походження Сергій Нігоян загинув від вогнепального поранення в Києві під час Революції гідності в ніч на 22 січня 2014 року. Він був першим із протестувальників, які загинули на столичному Майдані під час протистоянь між активістами та правоохоронцями.

Два роки тому в Дніпрі проспект імені Калініна перейменували на проспект Сергія Нігояна.