Ємен: через удар США із бойового безпілотника загинули 2 ймовірних бойовики «Аль-Каїди»

Представники влади у Ємені повідомили, що щонайменше двоє, ймовірно, бойовиків угруповання «Аль-Каїда» загинули в результаті удару США із бойового безпілотника. Деякі ЗМІ у Ємені повідомили, що в результаті атаки загинуло 3-4 людини.

Якщо інформація підтвердиться з інших джерел, то цей удар 22 січня, скерований проти автомобіля у провінції аль-Байда, буде перший таким ударом США в Ємені з часу вступу на посаду нового президента Дональда Трампа.

Сполучені Штати за президентства Барака Обами провели десятки подібних ударів за допомогою безпілотників в Ємені проти об’єктів, де, як очікувалось, перебували бойовики угруповання «Аль-Каїда». Водночас адміністрація Трампа досі не оголосили своїх подальших військових планів у Ємені.

«Аль-Каїда» скористалася громадянською війною у Ємені, щоб зміцнити свої позиції в країні.

Міжнародна коаліція, що підтримує уряд Ємену, веде боротьбу з шиїтськими повстанцями з руху Хуті з березня 2015 року, після того, як у 2014-му вони змусили до втечі зі столиці Сани уряд президента Абд-Раббу Мансура Хаді.

За даними ООН, з березня 2015 року у Ємені загинуло щонайменше 10 тисяч мирних жителів.