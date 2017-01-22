4 військових поранені на Донбасі від початку доби – штаб АТО

Від початку поточної доби і до 18-ї години через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі четверо українських військовослужбовців були поранені, інформує прес-центр штабу АТО. Усього за вказаний період сепаратисти здійснили 24 обстріли.

Згідно з повідомленням, вдень 22 січня бойовики зосередили свої обстріли на всіх напрямках.

Під збройні атаки потрапили населені пункти Лебединське, Мар’їнка, Чермалик, Широкине, Водяне, Новотроїцьке, Красногорівка, Новоолександрівка, Новозванівка, Піски, Новгородське, Авдіївка, Зайцеве.

Раніше у штабі АТО заявили, що минулої доби у зоні бойових дій на сході України було 33 обстріли.

В угрупованні «ДНР» повідомили, що українська сторона напередодні здійснила близько півтори тисячі обстрілів. Бойовики заявили, що через обстріл села Зайцеве пошкоджено один будинок. В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ обстріли село Довге, пошкоджено два будинки.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.