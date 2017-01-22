США: сенатор Маккейн підтримає кандидатуру Тіллерсона на посаду держсекретаря

Сенатор-республіканець від американського штату Аризона Джон Маккейн заявив, що підтримає колишнього гендиректора компанії Exxon Mobil Рекса Тіллерсона на посаду державного секретаря США, попри тісні зв’язки цього кандидата із Росією та президентом Володимиром Путіним.

В інтерв’ю телекомпанії ABC 22 січня Маккейн заявив, що це не було для нього «легким викликом» і що він був «дуже обережний» у своїй згоді підтримати Тіллерсона під час голосування за висунення його кандидатури на посаду держсекретаря, запланованого на 23 січня.

Маккейн сказав, що кілька приватних зустрічей з Тіллерсоном переконали його, що він заслуговує підтримки.

Про свою підтримку Тіллерсона заявив також і Ліндсі Ґрем, сенатор-республіканець від Південної Кароліни.

У той самий день, що й стосовно Тіллерсона, Сенат голосуватиме і щодо конгресмена-республіканця Майка Помпео як кандидата на голову ЦРУ.

Водночас лідер сенатської меншості Чак Шумер заявив 22 січня, що його Демократична партія не поспішає із затвердженням кандидатів у нову команду Дональда Трампа. Шумер сказав, що передбачається «ретельне обговорення» багатьох інших кандидатів.

Наразі лише двоє кандидатів призначені в уряд Трампа – новим міністром внутрішньої безпеки США став Джон Келлі, а міністром оборони – Джеймс Меттіс.