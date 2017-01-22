У ПАРЄ обговорять кримінальні переслідування в Криму – правозахисники

Постійна делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи, Кримська правозахисна група і Меджліс кримськотатарського народу проведуть 23 січня захід під час зимової сесії ПАРЄ у Страсбурзі на тему «Катування, насильницькі зникнення, політичні переслідування: Крим просить справедливості». Про це повідомляє на сторінці у Facebook Кримська правозахисна група.

Повідомляється, що серед учасників обговорення будуть уповноважений президента президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв, керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, брат політв'язня Євгена Панова Ігор Котелянець і адвокат політв'язнів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Микола Полозов.

Очікується, що на сесії ПАРЄ, серед іншого, йтиметься про задокументовані випадки насильницьких зникнень в анексованому Росією Криму та нові політично мотивовані кримінальні справи.

​Під час візиту 26 грудня 2016 року до анексованого Криму уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковській дозволили відвідати трьох із 42 українських політв'язнів. Омбудсмен змогла зустрітись із трьома фігурантами «справи 26 лютого» – Ахтемом Чийгозом, Алі Асановим і Мустафою Дегерменджі.

МЗС України неодноразово висловлювало Росії протест через порушення прав затриманих українців, зокрема, за політичними мотивами. Слідчий комітет Росії заявив, що має достатньо доказів провини громадян України, звинувачених у екстремізмі, диверсійній діяльності, шпигунстві.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».