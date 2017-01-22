Делегація Росії проводить у неділю в Астані переговори з урядовими і опозиційними силами – ЗМІ

Делегація Росії заявила про плановані на вечір неділі у столиці Казахстану Астані переговори з представниками уряду Сирії, а також із сирійською опозицією напередодні міжнародної зустрічі з урегулювання ситуації в країні. Про це повідомляють 22 січня російські ЗМІ.

«На сьогодні заплановані переговори із сирійською делегацією, яку очолює посол Сирії в ООН пан Башар Джаффарі, після цього заплановані переговори з об’єднаною делегацією сирійської збройної опозиції. Хочу підкреслити, що йдеться про переговори в Астані між делегаціями сирійського уряду і сирійської збройної опозиції. У цьому якраз і є унікальність цього процесу в Астані», – цитує агенція «РИА Новости» голову делегації Росії на зустрічі в Астані Олександра Лаврентьєва.

Водночас російській інформагенції «ТАСС» член делегації сирійської опозиції Ях’я аль-Аріді заявив, що зустріч проходить у готелі, де проживає частина представників сирійської опозиції.

Раніше сьогодні російська, турецька та іранська делегації зустрілися в Астані, щоб скласти проект документа для можливого його підписання на мирних переговорах щодо Сирії. Офіційна зустріч, покликана зміцнити хитку угоду про припинення вогню між урядом президента Сирії Башара Асада та опозиційними групами, запланована на понеділок, 23 січня.

Сполучені Штати представлятиме на переговорах посол у Казахстані Джордж Крол, спеціальний посланець ООН щодо Сирії Стаффан де Містура також буде присутній. За попередніми даними, сирійська опозиція відправила делегацію з близько 50 учасників.

МЗС Казахстану зазначило, що переговори за зачиненими дверима мають закінчитися опівдні 24 січня, після чого планується підсумкова прес-конференція.