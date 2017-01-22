Трамп назвав «Марш жінок» проявом демократії

Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає права людей на висловлення своєї думки під час велелюдних «Маршів жінок» у Вашингтоні та багатьох містах світу в перший день його перебування на посаді. Про це він написав на своєї сторінці у Twitter 22 січня.

«Мирні протести є відмінною рисою нашої демократії. Навіть, якщо я не завжди згоден, я визнаю права людей на висловлення своєї думки», – заявив Трамп.

Водночас за кілька годин до того, він розмістив у соцмережі допис, в якому висловив здивування акцією, розкритикувавши зірок, що її підтримали.

«Спостерігав за вчорашніми протестами, та у мене склалося враження, ніби вибори у нас відбулися щойно. Чому ці люди не голосували? Знаменитості лише погіршують справу», – написав Трамп.

Ці заяви Трампа стали першими відтоді, як близько одного мільйона людей, за різними даними, вийшли на «Марш жінок» у Вашингтоні та інших містах США, а також по всьому світу. Люди таким чином висловили незгоду із колись висловленими Трампом словами на адресу жінок, що як заявили ініціатори – «принижували та демонізували» жінок та інші вразливі прошарки суспільства.