Румунія: тисячі людей вийшли на антиурядові протести в Бухаресті та інших містах

Тисячі людей у столиці Румунії Бухаресті та інших містах країни вийшли в неділю на антиурядові акції, протестуючи проти намірів уряду внести зміни до законів про амністію і помилування осіб, ув’язнених за корупцію. За даними румунських ЗМІ, лише на мітинг у столиці вийшли 20-30 тисяч людей.

Акцію підтримав і президент Румунії Клаус Йоганніс, назвавши обурення громадян «справедливим».

Головні акції протесту в Бухаресті проходять під стінами будівлі уряду та офісу правлячої Соціал-демократичної партії.

На початку нового року уряд Румунії оголосив про ініціативу помилування ув’язнених, обвинувальний вирок для яких не перевищує 5 років позбавлення волі. Також уряд планує декриміналізувати правопорушення, пов’язані зі зловживанням владою, якщо збиток бюджету не перевищив близько 47,5 тисяч доларів.

Супротивники такого рішення не виключили, що серед помилуваних може опинитися голова Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драґня, який якраз відбуває дворічний умовний термін за звинуваченнями у махінаціях на виборах.