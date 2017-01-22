У команді Трампа заявили про спроби ЗМІ позбавити його легітимності і применшені дані про глядачів на інавгурації

Керівник апарату співробітників Білого дому Райнс Прібес заявив про спроби ЗМІ делегітимізувати президента США Дональда Трампа з першого дня перебування на посаді. Про це Прібес сказав в інтерв’ю Fox News.

«Справа не в розмірі натовпу. Справа в атаках і спробах делегітимізації цього президента в один день. І ми не будемо сидіти, склавши руки, і приймати це», – сказав Прібес.

Прібес додав, що адміністрація Трампа налаштована «відбиватися зубами і кігтями» від «атак з боку засобів масової інформації».

Крім того, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер назвав «помилковими» дані ЗМІ про те, що на першій інавгурації Барака Обами було більше людей, ніж під час інавгурації Дональда Трампа. За його словами, інавгурація Трампа зібрала найбільшу аудиторію в історії «як персонально, так і глобально».

Водночас старший радник Трампа Келліенн Конвей 22 січня зазначила, що Спайсер говорив не стільки про брехню, як пропонував «альтернативні факти».

Відповідно до поширених після інавгурації Дональда Трампа аерофотознімків, кількість людей на інавгурації Дональда Трампа була меншою, ніж у 2009 році, коли Барак Обама, перший темношкірий президент країни, був приведений до присяги.

Водночас сам Трамп у своєму Twitter написав: «Нічого собі, з’явилися телевізійні рейтинги: 31 мільйон людей дивилися інавгурацію, на 11 мільйонів більше, ніж дуже хороші рейтинги 4 роки тому».