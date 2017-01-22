Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
22 січня 2017, Київ 23:56
Новини | Політика

Самопроголошений голова Криму Аксьонов увійшов до керівного складу партії «Єдина Росія»

Сергій Аксьонов

Сергій Аксьонов

Дивитись коментарі

Самопроголошений голова анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов увійшов до складу вищої ради партії «Єдина Росія». Таке рішення було ухвалене на з’їзді партії 22 січня, про що йдеться на сторінці політсили у Facebook.

Повідомляється, що після того, як переобраний на посаду голови вищої ради «Єдиної Росії» Борис Гризлов зачитав повний список пропонованих для обрання в раду членів, делегати одноголосно проголосували за нього.

Раніше в неділю прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва переобрали на посаду голови правлячої в Росії партії «Єдина Росія».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG