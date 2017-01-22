Протягом лютого ГПУ завершить допити і експертизи у справі про держзраду Януковича – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що протягом лютого цього року ГПУ має намір провести остаточні необхідні допити та експертизи, після чого справу про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича буде передано до суду, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1».

«Ми плануємо не зволікати зі строками досудового слідства, протягом лютого проведемо остаточні необхідні допити і експертизи. Після цього справу буде передано на розгляд суду, і впевнений, що саме український суд поставить крапку в цьому питанні... Я сподіваюся на сумлінність адвокатів. У лютому ми закінчуємо слідство, коротке ознайомлення і початок судового процесу. При цьому ми все робитимемо не для того, щоб було швидше, а для того щоб було якісно», – сказав Луценко.

У ГПУ вже допитали 32 свідка, які «дають вичерпну картину про те, як Янукович здійснював державну зраду», додав Луценко.

«Також ми допитали двох депутатів Держдуми Росії. Вони свідчать про те, що механізм введення військ Росії на територію України був запущений Кремлем ще в грудні, коли Майдан ще стояв в центрі Києва. Під час візиту Суркова в грудні вже говорилося про ймовірне військове вторгнення», – розповів Луценко.

20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича, якого підозрюють у державній зраді.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив текст підозри.

Згодом у ГПУ уточнили, що Віктор Янукович є офіційно підозрюваним у державній зраді від 28 листопада минулого року. Натомість захист Януковича заявляє, що 28 листопада підозра була оголошена з порушенням законодавства.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.