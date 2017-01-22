США перебувають «на початковому етапі» перенесення свого посольства в Ізраїлі до Єрусалима – Білий дім

США перебувають «на початковому етапі» обговорення планів з перенесення свого посольства в Ізраїлі із Тель-Авіва до Єрусалима. Про це йдеться у заяві Білого дому 22 січня у відповідь на повідомлення ізраїльських ЗМІ, що президент Дональд Трамп готовий оголосити про це.

Повідомляється, що Трамп провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і що ці переговори були «дуже добрими».

Нетаньягу, у свою чергу, сказав, що Трамп запросив його відвідати Вашингтон наступного місяця і що він прийняв запрошення. Він назвав розмову з американським президентом «теплою». Також Нетаньягу перед телефонним дзвінком заявляв про плани зустрітися із Трампом найближчим часом, щоб обговорити загрози з боку Ірану.

Мер Єрусалима Нір Баркат 22 січня заявив, що вітає намір адміністрації Трампа про перенесення посольства.

Трамп під час своєї виборчої кампанії обіцяв перенести посольство США до Єрусалима. Керівництво Палестини заявило, що такий крок «не допоможе мирному процесу». Палестинці вважають Східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави, в той час як Ізраїль усе місто називає своєю єдиною й неподільною столицею.

Раніше сьогодні ізраїльська влада в Єрусалимі схвалила будівництво 566 нових будинків єврейських поселенців у східній частині міста. Заступник мера Єрусалима Меїр Турґеман повідомив ізраїльському радіо 22 січня, що рішення було відкладено до завершення каденції 44-го президента США Барака Обами, який критикував нові ізраїльські поселення на окупованих територіях.