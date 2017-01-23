За минулу добу бойовики на Донбасі здійснили 41 обстріл – штаб АТО

Минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 41 обстріл, інформує прес-центр штабу АТО. Згідно з повідомленням на сторінці у Facebook, поранено 4 українських військових. Такі дані у штабі вказували і станом на 18:00 неділі.

Повідомляється, що сепаратисти стріляли на всіх напрямках, використовуючи при цьому гранатомети, великокаліберні кулемети, 120-міліметрові міномети та стрілецьку зброю.

У Пісках було зафіксовано обстріли з боку бойовика-снайпера, додали у штабі.

Станом на 6:30 ранку понеділка, 23 січня, сайти угруповань «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про ситуацію за останні години на підконтрольних донецьким і луганським сепаратистам територіях.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню. Але обстріли не припинилися. Сторони конфлікту звинувачують в порушенні режиму тиші одна одну.