Попередні консультації щодо Сирії у Астані були складними – радник посла Росії в Казахстані

Попередні консультації ініціаторів переговорів у Астані щодо мирного врегулювання ситуації в Сирії (Росії, Туреччини та Ірану), що проходили 22 січня, були складними. Про це заявив радник посла Росії в Казахстані Олександр Мусієнко, передає «РИА Новости».

«Консультації між сторонами проходять складно…Учасникам потрібно дати час, щоб виконати свою місію», – сказав Мусієнко. Ві додав, що «такі проблеми» не вирішуються за один день.

Водночас спецпредставник президента Росії у Сирії Олександр Лаврентьєв заявив, що досі незрозуміло, чи будуть делегації сирійського уряду і опозиції зустрічатися на переговорах безпосередньо, а чи спілкуватимуться через посередників.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Хусейн Джабер Ансарі зазначив, що домовленості про прямі переговори уряду та опозиції Сирії поки немає.

«На даному етапі у нас одна мета, яка була узгоджена між усіма сторонами, включаючи Осаму Абу Зейда, представника Вільної сирійської армії – закріпити припинення вогню. Саме тому ми тут», – цитує лідерів сирійської опозиції на переговорах у Астані телеканал Al-Jazeera.

Основна зустріч щодо сирійського врегулювання з ініціативи Росії, Туреччини та Ірану в столиці Казахстану Астані покликана зміцнити хитку угоду про припинення вогню між урядом президента Сирії Башара Асада та опозиційними групами, запланована на понеділок, 23 січня.

Сполучені Штати представлятиме на переговорах посол у Казахстані Джордж Крол, спеціальний посланець ООН щодо Сирії Стаффан де Містура також буде присутній. За попередніми даними, сирійська опозиція відправила делегацію з близько 50 учасників.

МЗС Казахстану зазначило, що переговори за зачиненими дверима мають закінчитися опівдні 24 січня, після чого планується підсумкова прес-конференція.