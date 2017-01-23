Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 22 січня повідомив про початок спільного з Італією розслідування причин аварії угорського автобуса зі школярами на півночі Італії ввечері 20 січня, в результаті якої загинуло 16 людей і ще двоє у вкрай тяжкому стані.

За даними Сійярто, розслідування може тривати кілька днів, оскільки необхідно передусім ідентифікувати жертв, багато з яких зазнали значних опіків.

Щонайменше 16 людей загинули і 39 були поранені після того, як угорський автобус, що перевозив школярів, розбився на автостраді в північній Італії 20 січня. Автобус з 54-ма пасажирами їхав з Франції в Угорщину, він врізався у стовп і загорівся в Вероні. В автобусі перебували угорські студенти віком від 14 до 18 років та їхні батьки й учителі.