Франція: Амон і Вальс виходять у другий тур «праймеріз» соціалістів

У Франції Бенуа Амон і Манюель Вальс вийши у другий тур «праймеріз» Соціалістичної партії з обрання кандидата в президенти на виборах навесні. Про це повідомили в штаб-квартирі соціалістів 22 січня, зазначивши, що Амон у першому турі випередив Вальса за кількістю набраних голосів.

Другий тур попередніх виборів у соціалістів відбудеться через тиждень після першого – 29 січня.

Амон був звільнений з уряду президента-соціаліста Франсуа Олланда за критику його економічної політики. Вальс наприкінці минулого року оголосив про відставку з посади прем’єра, щоб сконцентруватися на передвиборчій кампанії.

Нинішній президент-соціаліст Франсуа Олланд у виборах не бере участь через низькі рейтинги. Наприкінці минулого року опитування громадської думки показували, що чинного главу держави підтримують лише 4 відсотки французів.

Судячи з опитувань, у партії Соціалістів мало шансів пройти до другого туру президентських виборів. На думку експертів, за право зайняти пост президента Франції боротимуться кандидат від правоцентристів Франсуа Фійон і лідер ультраправої партії «Національний фронт» Марін ле Пен.