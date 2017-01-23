WSJ: контррозвідка США розслідувала контакти радника Трампа із Росією

Видання The Wall Street Journal 22 січня повідомило, що контррозвідка США досліджувала контакти радника з національної безпеки в адміністрації президента США Доанльда Трампа Майкла Флінна з російськими офіційними особами.

Видання із посиланням на поінформовані джерела зазначило, що незрозуміло, коли контррозвідка почала таке розслідування, чи виявила вона які-небудь докази і чи триває розслідування зараз.



Повідомляється, що розслідування намагалося встановити характер контактів Флінна з представниками Росії і з’ясувати, чи призводили такі контакти до порушення закону.



Під пильною увагою розвідників розслідування опинилися телефонні розмови Флінна з послом Росії в США Сергієм Кисляком 29 грудня. Це був день, коли адміністрація Барака Обами оголосила санкції проти Росії у відповідь на ймовірне втручання через кібератаки та інші засоби у вибори в США в 2016 році. Крім того, були вивчені більш ранні контакти Флінна з російськими офіційними особами, зауважило видання.

Представниця прес-штабу Білого дому Сара Сандерс заявила про відсутність будь-якої інформації про розслідування і підстави для нього.

58-річний Майкл Флінн – радник Дональда Трампа з національної безпеки, як очікується, формуватиме головні поради новому президенту щодо політики із Росією.