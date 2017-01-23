Німеччина має бути готова до «турбулентних» часів протягом терміну Трампа – Штайнмаєр

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що його країна повинна бути готова до «турбулентних» часів протягом терміну дії на посаді президента США Дональда Трампа. Про це він сказав виданню Bild 22 січня.

Штайнмаєр заявив, що хоча Німеччина повинна готуватися до «непередбачуваності і невизначеності» з адміністрацією Трампа, він все ж переконаний, що Берлін все ж знайде «уважних слухачів» у Вашингтоні, які знають, що «навіть великі країни потребують партнерів в цьому світі».

Канцлер Ангела Меркель, котру Трамп розкритикував за міграційну політику, сказала, що очікує на компроміс з новим президентом США у питаннях торгівлі і військових витратах.

Заступник канцлера Зігмар Габріель раніше заявив, що Німеччина повинна бути готова до того, що Європі, можливо, доведеться створити нову економічну стратегію, якщо Трамп проводитиме протекціоністську торговельну політику.

Німецькі чиновники також стурбовані заявами Трампа про нАТО як «застарілу» структуру і недостатню боротьбу з тероризмом.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лайєн сказала в інтерв’ю газеті Handelsblatt 23 січня, що «НАТО – це не бізнес-угода. Ви не можете купити довіру».

Німеччина відповіла Трампу на критику деяких членів НАТО у несплаті «справедливих внесків»на безпеку, заявивши минулого тижня, що це призведе до збільшення витрат на оборону і що Берлін відповідати рекомендації НАТО про внесок у не менш ніж 2% від свого ВВП на оборону.