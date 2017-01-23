Через сильний шторм на південному сході США загинуло щонайменше 18 людей, 14 з яких – у штаті Джорджія. Влада штату повідомила, що поряд із загиблими, зафіксовано багато випадків травмування людей у результаті шторму з ознаками торнадо 22 січня.

В окрузі Кук негода зруйнувала пересувні модульні будинки, загинуло 7 людей.

Губернатор Джорджії оголосив надзвичайний стан в семи округах штату, щоб отримати кошти від держави для допомоги постраждалим і відновлювальних робіт.

Щонайменше 4 людей загинули в штаті Міссісіпі після того, як торнадо обрушився на місто Хаттісберг.

Повідомляється, що в ніч на 22 січня стихія зачепила більшу частину південного сходу США.