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23 січня 2017, Київ 10:27
Новини | Міжнародні

В Індонезії затримали 17 громадян після прильоту з Туреччини за підозрою у зв’язках з ісламістами

Фото ілюстративне

Фото ілюстративне

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Влада Індонезії повідомила про затримання 17 громадян за підозрою у можливих зв’язках з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Представник імміграційного департаменту Індонезії повідомив також про двох затриманих дітей. За його словами, усіх затримали після прибуття в аеропорт Сукарно-Хатта рейсу, що прилетів із турецького Стамбула 23 січня. Туреччина, в свою чергу, депортувала їх через побоювання, що вони хотіли потрапити у Сирію.

Повідомляється, що наразі тривають допити затриманих. В разі виявлення відношення до «терористичної діяльності», буде продовжено розслідування, якщо ні – людей звільнять, цитує одного з силовиків Індонезії агенція Reuters.

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