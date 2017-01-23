В Індонезії затримали 17 громадян після прильоту з Туреччини за підозрою у зв’язках з ісламістами

Влада Індонезії повідомила про затримання 17 громадян за підозрою у можливих зв’язках з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Представник імміграційного департаменту Індонезії повідомив також про двох затриманих дітей. За його словами, усіх затримали після прибуття в аеропорт Сукарно-Хатта рейсу, що прилетів із турецького Стамбула 23 січня. Туреччина, в свою чергу, депортувала їх через побоювання, що вони хотіли потрапити у Сирію.

Повідомляється, що наразі тривають допити затриманих. В разі виявлення відношення до «терористичної діяльності», буде продовжено розслідування, якщо ні – людей звільнять, цитує одного з силовиків Індонезії агенція Reuters.