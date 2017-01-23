Сенатор Шумер заявив про намір представити законопроект, який заблокує зняття Трампом санкцій з Росії

Лідер сенатської меншості, демократ Чарльз Шумер (від штату Нью-Йорк) заявив про плани представити законопроект, який забороняв би президентові Дональду Трампу без згоди Конгресу скасовувати будь-які санкції стосовно Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ABC 22 січня. За словами Шумера, ініціатива також була підтримана колегами-республіканцями Джоном Маккейном та Ліндсі Ґремом.

Очікується, що законопроект буде внесений до Конгресу наприкінці цього тижня.

Шумер, вказуючи про перспективи скасування санкцій щодо Росії через агресію стосовно України і ймовірне втручання у вибори в США, заявив, що країна зараз «у такій небезпеці, з якою не стикалася до такої міри раніше в американській історії».

Під час президентської кампанії Дональд Трамп висловлював плани на більш тісні відносини з Росією, даючи позитивну характеристику президенту Володимиру Путіну.