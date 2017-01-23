Трамп планує переглянути умови угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі з Канадою і Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує найближчим часом провести переговори з лідерами Мексики і Канади щодо перегляду умов угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА). Про це Трамп сказав 22 січня у Білому домі.

«Ми зустрінемось з прем’єр-міністром Канади, і будемо зустрічатися з президентом Мексики, якого я знаю, і ми збираємося почати деякі переговори, що мають відношення до угоди НАФТА», – сказав Трамп.

Попередньо Дональд Трамп і президент Мексики Енріке Пенья Ньєто мають зустрітися у США 31 січня, дати зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо поки немає, водночас лідери двох країн зазначили, що буде найближчим часом.

Під час своєї президентської кампанії Дональд Трамп обіцяв переглянути угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі задля кращих умов для США. Трамп у своїх заявах керувався тим, що ця та інші торгові угоди призводять до втрати робочих місць на промисловості.

Угода про Північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА) почала діяти у 1994 році і передбачає серед іншого, ставку нульового тарифу між трьома країнами.