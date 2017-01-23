Представники МКЧХ готові брати участь в ідентифікації загиблих на Донбасі – Міноборони

Представники делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні заявляють про готовність взяти участь у процесі ідентифікації тіл військових, загиблих у зоні бойових дій на сході України, і в інформаційно-психологічному супроводженні членів їхніх сімей, повідомляє українське Міністерство оборони.

За повідомленням, про це йшлося на міжвідомчій нараді, що відбулася в Центрі забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів ЗСУ.

Регіональний координатор делегації МКЧХ в Україні із судмедекспертизи Марія Долорес Морсійо Мендес заявила, що її організація готова долучитися до процесу «у форматі, який буде обговорений і прийнятий представниками відомств, що задіяні у процесі».

Керівник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України на нараді заявив про випадки відмови членів сімей загиблих визнавати результати ДНК-експертиз.

У листопаді 2016 року радник президента України з гуманітарних питань, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець повідомила, що за допомогою ДНК-експертизи експертам вдалося ідентифікувати 450 загиблих у зоні бойових дій на Донбасі. «Сьогодні ми маємо 1,8 тисяч останків, які вивезено з територій Донбасу, ми маємо 880 ДНК-профілів у системі, з них 450 – ідентифіковані, родини отримали компенсацію», – заявила тоді Богомолець.

За даними президента України Петра Порошенка, впродовж 2016 року на Донбасі загинули 211 військових Збройних сил України.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».

За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,6 тисячі людей, понад 22 тисячі були поранені.