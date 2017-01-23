За 5 мільйонів заступник секретаря РНБО Гладковський продав свої частку в компанії – #Точно

Заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олег Гладковський продав свою частку в товаристві з обмеженою відповідальністю «Хюмер-Україна» за п’ять мільйонів гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Згідно із даними е-декларації за 2015 рік, Олег Гладковський не мав вкладів до статутного капіталу ТОВ «Хюмер-Україна». Це підприємство займається продажем автозапчастин до всіх автомобільних брендів світових і українських виробників. З 2011 року «Хюмер-Україна» стала офіційним дистриб'ютором високоякісних мастильних матеріалів Shell в Україні.

Олег Гладковський з травня 1997 року по березень 2012 року працював заступником генерального директора закритого акціонерного товариства «Укрпромінвест», власником якого був Петро Порошенко.

У липні 2012 року став президентом корпорації «Богдан» і обіймав цю посаду до лютого 2015 року. Указом президента України від 17 лютого 2015 року призначений першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Також Гладковський наразі очолює Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.