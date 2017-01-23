НАБУ почало перевірку кандидатів на посади суддів ВСУ

Національне антикорупційне бюро почало перевірку кандидатів на посади суддів Верховного Суду України, йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

««Перші висновки вже надані Громадській раді доброчесності. Інформаційно-аналітична робота з боку НАБУ зводиться до оцінки корупційних ризиків. Обмін інформацією відбувається виключно в рамках законодавства й покликаний допомогти Вищій кваліфікаційній комісії суддів забезпечити Верховний суд фахівцями без корупційного минулого», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до чинного законодавства, Верховний суд здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у визначених випадках як суд першої або апеляційної інстанції. Суддею ВСУ може бути особа, яка має стаж роботи на посаді судді не менше десяти років, має науковий ступінь у сфері права, має сукупний стаж – щонайменше десять років.

30 вересня 2016 року в Україні набрали чинності зміни до Конституції в частині правосуддя, таким чином давши старт судовій реформі.

Конкурс на зайняття 120 вакантних посад у касаційних судах Верховного суду України (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному) Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 7 листопада 2016 року. До участі у конкурсі допущені 653 кандидати.