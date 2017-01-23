Адвокат: судді дали вказівку призначити реальні терміни у справі, де фігурує Навальний

Голова Ленінської суду російського Кірова Костянтин Зайцев отримав у Верховному суді Росії вказівку про те, що обвинувачені у справі «Кіровлісу» опозиціонер Олексій Навальний і Петро Офіцеров повинні отримати реальні тюремні терміни. Про це 23 січня заявила в суді адвокат Світлана Давидова.

Вона уточнила, що це стало відомо з розмови співробітників суду 19 січня.

Суддя Олексій Втюрін, що веде засідання, у відповідь заявив, що є незалежною особою. Заявлений Давидовою відвід судді відхилили, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У 2013 році Навальний і Офіцеров були засуджені до умовних термінів. За версією звинувачення, вони організували розкрадання десяти тисяч кубометрів лісу, що завдало збитків бюджету Кіровської області Росії в розмірі 16 мільйонів рублів.

Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу «Кіровлісу» на новий розгляд.