Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
23 січня 2017, Київ 13:27
Новини | Міжнародні

В Узбекистані планують скасувати «виїзні візи»

Скасування «виїзних віз» передбачає проект указу президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва (на фото)

Скасування «виїзних віз» передбачає проект указу президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва (на фото)

Дивитись коментарі

В Узбекистані можуть скасувати дозволи на виїзд для громадян країни, так звані «виїзні візи».

Як йдеться в проекті указу президента, опублікованому на урядовому сайті, візи можуть бути скасовані між квітнем і червнем цього року.

«Виїзні візи» ускладнюють громадянам Узбекистану виїзд за кордон, оскільки вимагають постійного поновлення за складною бюрократичною процедурою і є платними.

Узбекистан є єдиною колишньою радянською республікою, яка зберегла «виїзні візи».

Після смерті першого президента Узбекистану Іслама Карімова, главою держави став Шавкат Мірзійоєв, який прагне показати себе реформатором і захисником інтересів бізнесу і населення. Скасування «виїзної візи» могло б стати важливим іміджевим кроком для Мірзійоєва. Раніше в інтернеті були опубліковані кілька петицій на адресу президента Узбекистану із закликом відмовитися від цієї практики.

Міжнародне співтовариство також неодноразово виступало з критикою системи «виїзних віз», заявляючи, що видача таких віз може легко стати (і ставала) знаряддям в боротьбі з опозицією в країні.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG