В Узбекистані планують скасувати «виїзні візи»

В Узбекистані можуть скасувати дозволи на виїзд для громадян країни, так звані «виїзні візи».

Як йдеться в проекті указу президента, опублікованому на урядовому сайті, візи можуть бути скасовані між квітнем і червнем цього року.

«Виїзні візи» ускладнюють громадянам Узбекистану виїзд за кордон, оскільки вимагають постійного поновлення за складною бюрократичною процедурою і є платними.

Узбекистан є єдиною колишньою радянською республікою, яка зберегла «виїзні візи».

Після смерті першого президента Узбекистану Іслама Карімова, главою держави став Шавкат Мірзійоєв, який прагне показати себе реформатором і захисником інтересів бізнесу і населення. Скасування «виїзної візи» могло б стати важливим іміджевим кроком для Мірзійоєва. Раніше в інтернеті були опубліковані кілька петицій на адресу президента Узбекистану із закликом відмовитися від цієї практики.

Міжнародне співтовариство також неодноразово виступало з критикою системи «виїзних віз», заявляючи, що видача таких віз може легко стати (і ставала) знаряддям в боротьбі з опозицією в країні.