У Росії відкрили справу щодо п’ятьох росіян через зв’язки з «Правим сектором»

Слідчий комітет Росії відкрив щодо п’яти росіян кримінальну справу за звинуваченням у зв’язках із українською організацією «Правий сектор».

За версією російських силовиків, Ігор Чудінов, Геннадій Хамраєв, Георгій Стоцький, Роман Стригунков і Олександр Валов в різний час відвідували Україну, де приєдналися до «Правого сектору».

«За даними слідства, всі п’ятеро росіян підтримують радикальні погляди, а також ідеї фашизму і націоналізму. У різний час вони покинули Російську Федерацію і поїхали в Україну, де вступили до лав «Правого сектора». Залежно від посади кожен з них виконував певні завдання в інтересах цієї організації», – йдеться в повідомленні.

Слідство називає Чудінова заступником командира одного з підрозділів добровольчого корпусу «Правий сектор», а Хамраева звинувачує в участі в «операціях проти мирного населення» на території Донбасу, які контролюють угруповання «ДНР» і «ЛНР». Інших фігурантів справи російське відомство вважає активістами «Правого сектора».

Про затримання будь-кого з росіян, згаданих в прес-релізі, не повідомляється. Також не уточнюється, уродженцями яких міст або регіонів є фігуранти порушеної справи.

Водночас в коментарі Радіо Свободапрес-секретар «Правого сектору» Артем Скоропадський заявив, що інформація щодопричетностіназваних Слідчим комітетом Росії людей до «Правого сектору» уточнюється, і пообіцяв надатидетальнішу інформацію згодом.

У жовтні Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно низки лідерів «Правого сектора», зокрема, щодо Дмитра Яроша, Андрія Тарасенка, Андрія Стемпіцького. Справу відкрили за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 282.2 Кримінального кодексу Росії – діяльність екстремістської організації.

У Слідчому комітеті Росії зазначають, що «в період не пізніше від 2014 року і досі керівником і активістами організації «Правий сектор» постійно систематично плануються і скоюються злочини, спрямовані проти Росії, її громадян і дипломатичних установ на території України, а також щодо російськомовного мирного населення».

У січні 2015 року Міністерство юстиції Росії внесло до списку заборонених на території країни 5 українських організацій, серед яких «Правий сектор», «УНА-УНСО» та «УПА».

У 2014 році Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи щодо керівників організацій «Правий сектор» Дмитра Яроша і «Братство» Дмитра Корчинського через буцімто їхні публічні заклики до збройної боротьби з Росією.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей.