Кримська єпархія РПЦ знову висуває претензії на заповідник «Херсонес-Таврійський»

Кримська єпархія Російської православної церкви (РПЦ) просить передати їй 24 об’єкти музею-заповідника «Херсонес-Таврійський», заявив протоієрей Сергій Халюта в інтерв’ю севастопольському телеканалу НТС.

За його словами, всі будівлі і споруди, розташовані на території Херсонеса – це будови колишнього Володимирського чоловічого монастиря РПЦ, які повинні бути повернуті церкві. Халюта додав, що зараз єпархія готує відповідні документи.

«Ми готуємо документи для того, щоб виконати закон 327 від 11 листопада 2010 року «Про передачу церковної власності, яка перебуває у державній або муніципальній власності ». Тобто сьогодні Сімферопольська і Кримська єпархія виконує закон Російської Федерації», – сказав протоієрей.

Директор музею-заповідника Світлана Мельникова вважає, що передача об’єктів заповідника в користування церкви «завдасть йому шкоди», повідомляє російське «РИА Новости».

На офіційному сайті музею «Херсонес Таврійський» інформації про можливу передачу заповідника РПЦ на даний момент немає.

Сімферопольська і Кримська єпархія у 2016 році направляли запит у «Росмайно» про передачу об’єктів заповідника в безоплатне користування. Тоді запит відхилили, пославшись на те, що перелік документів був неповний.

Заповідник «Херсонес Таврійський» входить в список об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Після незаконної анексії Криму Росією в 2014 році організація не проводить моніторинг збереження цінностей музею-заповідника.