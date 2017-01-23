Гройсман: до кінця 2017 року створять службу фінрозслідувань

Кабінет міністрів України має намір до кінця 2017 року створити Службу фінансових розслідувань, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«У цьому році, до кінця року, ми створимо Службу фінансових розслідувань», – сказав Гройсман.

Під час голосування за державний бюджет на 2017 рік народні депутати помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу Податкового кодексу з 1 січня. Водночас у Державній фіскальній службі заявили, що податкова міліція працюватиме до тих пір, поки не створять новий орган, який її замінить.

В уряді неодноразово заявляли про намір ліквідувати податкову міліцію та створити новий орган – службу фінансових розслідувань, яка, на відміну від міліції, буде органом аналітичним та сервісним.

У серпні 2014 року уряд вніс до Верховної Ради законопроект, що передбачає створення Служби фінансових розслідувань по запобіганню й боротьбі з економічними злочинами, проте у листопаді 2014 року цей законопроект був відкликаний.