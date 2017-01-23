В уряді домовилися про перерахунок коштів на лікування українців за кордоном на початку року

Міністерство охорони здоров’я й Міністерство фінансів домовилися про перерахування усіх коштів на лікування громадян України за кордоном на початку року.

Як йдеться у спільній заяві міністерств, зазвичай гроші на лікування за кордоном перераховувалися МОЗ рівними траншами тричі на рік, і групи пацієнтів відправлялися також тричі на рік «не відповідно до їх стану, а до надходження коштів».

«Для того, щоб вирішити проблему МОЗ і Мінфін домовились змінити систему фінансування і перерахувати усі кошти на лікування за кордоном на початку року, для того, щоб хворих можна було відправляти відразу ж після ухвалення рішення Комісією. Завдяки цьому, уже до кінця березня ми матимемо усю річну суму для відправлення хворих за кордон. Це означає, що пацієнти зможуть виїхати на лікування саме тоді, коли вони цього потребують», – йдеться в заяві.

23 січня планується зустріч представників міністерств охорони здоров’я та фінансів, на якій, зокрема, обговорять ідею створення Резервного фонду для відправлення пацієнтів за кордон, що дозволить швидко реагувати у ситуаціях з пацієнтами у критичному стані.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у 2016 році для МОЗ за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» було виділено понад 387,7 мільйона гривень. Ці кошти забезпечили лікування в закордонних клініках для 121 пацієнта, які стояли на обліку. З них 57 дітей.

У МОЗ заявляють, що до зарубіжних клінік за програмою «Лікування громадян України за кордоном» направляють громадян України для отримання медичної допомоги переважно з приводу онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювань та вроджених аномалій розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров’я України.