Аграмунта переобрали президентом ПАРЄ

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи на другий термін переобрали чинного президента, політика від Іспанії Педро Аграмунта.

Рішення про це ухвалене 23 січня на сесії ПАРЄ.

«Я буду робити все можливе, щоби служити цій асамблеї», – сказав Аграмунт.

Представники України критикували Аграмунта, заявляючи, що він стоїть на проросійських позиціях.

Як заявляла у жовтні минулого року перший заступник голови Верховної Ради України, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Ірина Геращенко, Аграмунт робив публічні заяви, які повністю відповідають російській позиції, в тому числі – ініціював зняття з Росії політичних санкцій, накладених асамблеєю.

За традицією, ПАРЄ обирає нового президента кожні два роки.

Російська делегація була позбавлена права голосу і виключена з керівних органів ПАРЄ у квітні 2014 року, після того, як Росія окупувала український Крим. У відповідь російська делегація взагалі відмовилася брати участь у роботі асамблеї.

За повідомленням ПАРЄ, російської делегації в асамблеї в 2017 році не буде.