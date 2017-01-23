Порошенко створив військово-повітряну зону «Схід» над непідконтрольними територіями Донбасу

Президент України Петро Порошенко створив військово-повітряну зону «Схід» із поширенням її на непідконтрольні українській владі території Донбасу. Про це йдеться в указі № 12 від 23 січня.

Документом передбачається створення на додаток до наявних трьох військово-повітряних зон («Південь», «Центр», «Захід») і окремого військово-повітряного району над нині окупованим Кримом іще однієї зони – «Схід».

До новоствореної зони у східній частині України, що належить до зони відповідальності повітряного командування «Схід», потрапив і повітряний простір над територією окремих районів Донецької та Луганської областей із урахуванням особливостей цих районів щодо порядку місцевого самоврядування в них і їнього статусу як тимчасово окупованих територій, мовиться в документі.

До створення цієї зони непідконтрольні українській владі території Донбасу належали до військово-повітряної зони «Центр».

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані російськими військами і підтримуваними Росією бойовиками. Від квітня 2014 року, за даними ООН, там загинули близько 10 тисяч людей.