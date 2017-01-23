У Кремлі заявляють, що домовляються про телефонну розмову Путіна з Трампом

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що Кремль очікує на узгодження найближчим часом дати телефонної розмови між Володимиром Путіним і президента США Дональда Трампа.

23 січня Пєсков повідомив, що Міністерство закордонних справ Росії перебуває на контакті з Вашингтоном щодо першої розмови президентів відтоді, як Трамп вступив на посаду 20 січня.

За словами речника Кремля, він «не має інформації» про можливу першу зустріч Путіна і Трампа.

Пєсков також заявив, що ще зарано обговорювати подробиці можливої співпраці Росії і США у боротьбі з ісламістами.

Трамп раніше заявляв, що очікує поліпшення відносин із Росією. Після інавгурації Трампа Білий дім повідомив, що боротьба із «радикальними ісламістськими терористичними групами» буде пріоритетом закордонної політики США, і що США «проводитимуть агресивні спільні і коаліційні військовій операції, коли це необхідно», для досягнення цієї мети.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що інтереси США і Росії, «очевидно, збігаються» і що Москва готова розглянути конкретні пропозиції з боку адміністрації Трампа.