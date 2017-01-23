Луценко: 77% кандидатів на посади в місцевих прокуратурах не працювали в органах прокуратури

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що 77% кандидатів на посади в місцевих прокуратурах за результатами конкурсу складають юристи без досвіду роботи в органах прокуратури.

«Закінчили конкурс на 600 вакансій у місцевих прокуратурах. На основі відкритих тестів 77% призначень – юристи поза системи», – написав генпрокурор на своїй сторінці у Facebook.

У вересні 2016 року ГПУ оголосила конкурс на вакантні посади керівників місцевих прокуратур. Був розпочатий прийом документів для участіу відкритому чотирирівневомуконкурсі, який складається з: тестування на знання законодавства (професійний тест), тестування загальних здібностей, тестування особистісних характеристик (психологічний тест) і співбесіди.

Відповідно до законодавства, прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту та володіє державною мовою. Водночас до конкурсу не можуть бути допущені люди, щодо яких є інформація про існування обмежень для призначення на посади прокурорів, зокрема, обмежень передбачених законом «Про очищення влади».