Україна готова до «рішучих дій» для звільнення заручників – Порошенко

Україна готова до «рішучих дій» для якнайшвидшого звільнення заручників, яких незаконно утримує Росія, заявив президент України Петро Порошенко, перебуваючи в Естонії.

За його словами, «тільки солідарні і консолідовані дії всього світу щодо визволення українських, естонських й інших заручників, які сьогодні незаконно утримуються в російських тюрмах, здатні змінити ситуацію і допомогти їм повернутися додому».

«Ми готові до рішучих і скоординованих дій як до українських громадян, так і громадян Естонії й інших країн», – сказав Порошенко після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд.

Він нагадав, що кілька тижнів тому Україна в односторонньому порядку звільнила 15 осіб і очікувала відповідних дій із боку Росії. «На жаль, відповідного кроку ми так і не дочекалися», – цитує президента України його прес-служба.

Порошенко подякував естонській стороні за підтримку України у протидії російській агресії.

Наприкінці минулого року Міністерство закордонних справ України заявляло, що в Росії щонайменше 17 українців утримують за політично вмотивованими обвинуваченнями. «Ще більше наших співвітчизників безпідставно затримано і заарештовано на окупованому Кримському півострові. Понад сто українців у жахливих умовах утримуються російсько-терористичними силами в окупованих районах Донецької та Луганської областей», – заявляли в МЗС.

У відомстві наголошували, що Росія продовжує ігнорувати взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських домовленостей щодо обміну заручників і незаконно утримуваних осіб за принципом «всіх на всіх».