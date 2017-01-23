Муженко: розмінування окупованих територій Донбасу може тривати десятки років

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявляє, що розмінування окупованих нині територій Донбасу після їх звільнення може тривати десятки років.

«Розмінування Донбасу може забрати не один десяток років. Ми маємо враховувати цей факт і приділити увагу підготовці потрібної кількості військових інженерів. Ця військова спеціальність буде користуватися підвищеним попитом», – сказав Муженко, якого цитує прес-служба Генштабу.

За даними Міноборони, станом на вересень 2016 року понад 124 тисячі мінно-вибухових пристроїв були знешкоджені, від вибухонебезпечних предметів очищені 2 тисячі 635 гектарів територій у Донецькій і Луганській областях з початку конфлікту на Донбасі навесні 2014 року.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані російськими військами і підтримуваними Росією бойовиками. Від квітня 2014 року, за даними ООН, там загинули близько 10 тисяч людей.