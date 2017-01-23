Українського делегата Логвинського обрали одним із віце-президентів ПАРЄ

Члена української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народного депутата України від «Народного фронту» Георгія Логвинського обрали одним із віце-президентів ПАРЄ.

Логвинського обрали за квотою України на сесії ПАРЄ в Страсбурзі. Він перебуватиме на посаді рік.

Всього на цей рік визначено 17 віце-президентів, дві посади (від Молдови і Румунії) залишилися вакантними.

«Це величезна честь, гордість і відповідальність для мене. Посада віце-президента і члена бюро ПАРЄ – найвища посада на міжнародній парламентській арені за всю історію України… Я докладу всіх зусиль на новій посаді для подальшої підтримки України, відновлення її цілісності, захисту прав наших громадян», – написав Логвинський у Facebook.

23 січня президентом Парламентської асамблеї Ради Європи на другий термін переобрали чинного президента Педро Аграмунта.