Депутат Бублик заявив про вихід з фракції «Блок Петра Порошенка»

Народний депутат Юрій Бублик заявив про вихід з фракції «Блок Петра Порошенка». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Причиною свого виходу з фракції Бублик назвав небажання влади боротися з корупцією.

Депутат також опублікував фотокопію своєї заяви, датовану 18 січня.

У заяві Бублик просить оголосити це повідомлення на найближчому пленарному засіданні. Проте після 18 січня відбулися два пленарні засідання Верховної Ради, тоді про вихід депутата з фракції не повідомлялося.

У 2014 році Бублик був обраний депутатом у виборчому окрузі №145 на Полтавщині. Він був членом політичної партії всеукраїнського об’єднання «Свобода», з 25 грудня 2015 року зупинив членства у ВО «Свобода».