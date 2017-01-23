Президент Молдови закликав до стратегічного партнерства з Росією замість прагнення до ЄС

Проросійський президент Молдови Ігор Додон закликав до стратегічного партнерства його країни з Росією замість прагнення Кишинева до Європейського союзу.

В інтерв’ю фінансованому Кремлем російському пропагандистському телеканалові RT він заявив, що без такої зміни курсу Молдови буде неможливо об’єднати його країну. За його словами, «ми приречені знайти спільну позицію з Росією».

Як стверджував Додон, нині більшість населення Молдови, що сім років тому підтримувала ідею європейської інтеграції, вже виступає за євразійську інтеграцію, і в разі рішення Молдови вступати до ЄС стане неможливим діалог із непідконтрольним Придністров’ям.

Як сказав Додон, він хоче змінити, за його словами, «дисбаланс» зовнішньої політики Молдови, що, як він висловився, останніми роками мала «ухил у бік Європи» з «чітким антиросійським посланням».

За словами президента Молдови, він не вірить, що його країна будь-коли стане членом ЄС. Натомість він висловився за те, щоб Молдова вступила як спостерігач до Євразійського економічного союзу під проводом Москви.

Додон також підтвердив, що в разі, якщо наступний склад парламенту Молдови проголосує за розрив Угоди про асоціацію з Євросоюзом, він «безумовно» підтримає цей крок як президент. За його твердженням, Молдова «анітрохи» не виграла від цієї угоди, що передбачає також зону вільної торгівлі з ЄС.

Тим часом, сказав Додон, у перебігу візиту до Брюсселя в лютому він запропонує створити тристоронню комісію між Брюсселем, Кишиневом і Москвою, щоб переукласти економічну частину угоди про асоціацію так, щоб розширити торгівлю між Молдовою і Росією.

Серед іншого, в інтерв’ю він також виступив проти відкриття в Кишиневі бюро зв’язків із НАТО, про що було домовлено ще до приходу Додона на президентську посаду у грудні минулого року, і заявив, що буде працювати над тим, щоб розірвати цю угоду.

Ігор Додон, свого часу лідер Соціалістичної партії Молдови, переміг на президентських виборах минулого року, ведучи активну проросійську кампанію на тлі певного розчарування громадян Молдови діяльністю попередніх проєвропейських і прозахідних урядів, на конт яких критики записують зникнення суми приблизно в мільярд доларів із банків країни 2014 року – це зникнення досі активно використовують у політичних суперечках.

Але в Молдові президентська посада передбачає мало владних повноважень, зовнішню політику вирішує уряд. Нині при владі в Молдові перебуває прозахідна коаліція, що твердо виступає за європейську інтеграцію країни, хоча Соціалістична партія має в нинішньому складі парламенту найбільше депутатів.