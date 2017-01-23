Укргідрометцентр: завтра в Україні буде до 2 градусів тепла, на дорогах – ожеледиця

Український гідрометцентр заявляє, що 24 січня в Україні без істотних опадів, лише вдень у північній частині невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

За повідомленням, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вночі очікують 3-8 градусів морозу, в Карпатах та на Закарпатті вночі 9-14 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу.

Синоптики прогнозують, що завтра у Києві вдень падатиме невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вдень 0, вночі 3-5 градусів морозу.