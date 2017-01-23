Активістка: трьох засуджених у справі «Хізб ут-Тахрір» відвезли із СІЗО Ростова

Трьох кримських татар, засуджених у так званій «справі Хізб ут-Тахрір», етапували зі слідчого ізолятора Ростова-на-Дону в невідомому напрямку. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила координатор проекту «Росв’язень» Яна Гончарова.

За її словами, 20 січня а українські консули отримали повідомлення про те, що Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваітов, Нурі Примов і Руслан Зейтуллаєв перебувають в ростовському СІЗО-1.

Гончарова з посиланням на керівництво ізолятора повідомила, що наразі в ізоляторі перебуває тільки Зейтуллаєв, а інших відвезли.

У вересні 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив чотирьох кримських татар до тюремного ув’язнення терміном від п’яти до семи років. Згідно з рішенням суду, севастополець Зейтуллаєв, якого російські силовики назвали «організатором осередку Хізб-ут Тахрір» засудили до семи років колонії загального режиму, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова і Нурі Примова засудили до п’яти років виправної колонії загального режиму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань названих «терористичними».

Міністерство закордонних справ України засудило організований російською владою «черговий судовий фарс» і зажадало від Росії скасування вироку.