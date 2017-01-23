Провідний кандидат на президента Франції назвав санкції щодо Росії неефективними й закликав до діалогу з Москвою

Провідний, за даними соціологів, кандидат на посаду президента Франції Франсуа Фійон висловив переконання, що економічні санкції Європейського союзу щодо Росії, за його словами, цілковито неефективні, і закликав знайти інший спосіб для спілкування ЄС із Москвою.

Виступаючи перед журналістами після зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель у Берліні, він також висловив занепокоєння, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа може створити власні зв’язки з Росією, що залишать Євросоюз осторонь.

За словами Фійона, він сподівається поліпшити відносини з Росією і не хоче, щоб Трамп домовився з Москвою на шкоду Європі.

Але, сказав він, перш ніж ЄС може зняти санкції з Росії, з боку Москви необхідний відповідний жест.

Фійон також заявив, що Україна робить недостатньо для того, щоб покласти край конфліктові на частині Донбасу.

За даними опитувань на цей час, Франсуа Фійон, висуванець правої партії «Республіканці», що знаний своїми проросійськими позиціями, має найбільший шанс перемогти на президентських виборах у Франції цієї весни у другому турі. Із наближенням виборів у квітні – травні ситуація ще може змінитися.

Франція, як і Німеччина, є учасниками так званого «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу, разом із Україною і Росією.