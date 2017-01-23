Генпрокуратура викликає Януковича на допит

Генеральна прокуратура України викликає колишнього президента України Віктора Януковича на допит.

Як повідомляє прес-служба відомства, Януковича викликають для вручення повідомлення про зміну підозри та допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні від червня 2016 року за ознаками посягання на територіальну цілісність України, державній зраді та підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни.

20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича, якого підозрюють у державній зраді. Генпрокурор Юрій Луценко очікує, що протягом лютого цього року ГПУ має намір провести остаточні необхідні допити та експертизи, після чого справу про держзраду Януковича передадуть до суду.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив текст підозри.

Згодом у ГПУ уточнили, що Віктор Янукович є офіційно підозрюваним у державній зраді від 28 листопада минулого року. Натомість захист Януковича заявляє, що 28 листопада підозра була оголошена з порушенням законодавства.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.