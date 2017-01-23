Суд 25 січня розгляне питання продовження арешту Сущенка – адвокат

Лефортовський районний суд Москви розгляне питання продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка 25 січня. Про це в своєму twitter написав адвокат Марк Фейгін.

«Суд про продовження терміну тримання під вартою Сущенка відбудеться 25 січня о 14:00 в Лефортовському районному суді», – написав адвокат.

ФСБ Росії 30 вересня минулого року у Москві затримала кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушено за статтею «шпигунство». Лефортовський райсуд 28 листопада минулого року ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 січня 2017 року. Згодом суд відхилив скаргу на арешт українського журналіста.

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона також називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.