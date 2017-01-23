Порошенко призначив Перебийноса послом в Чехії

Президент України Петро Порошенко звільнив Євгена Перебийноса з посади посла України в Латвії і призначив його послом у Чехії. Укази про це від 23 січня оприлюднені на сайті президента.

У травні 2015 року Перебийніс був призначений послом України в Латвії, до того він очолював департамент інформаційної політики МЗС.

Крім того, Порошенко 23 січня звільнив Василя Мармазова з посади посла України в Південній Кореї, а також звільнив Олександра Левченка з посади посла України в Хорватії, а також з посади посла України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом.