Дніпропетровський військовий шпиталь був переданий банку, зареєстрованому в Казахстані – прокуратура

Дніпропетровський військовий шпиталь був переданий банку, зареєстрованому в Казахстані. Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.

За даними прокуратури, шпиталь був переданий одним банком, зареєстрованим в Україні, іншому за договором іпотеки вже під час судового процесу, у той самий час, коли заклад через суд намагались повернути у власність держави.

«Всупереч вимогам чинного законодавства, банк (з місцем реєстрації в Україні, місто Київ), достовірно знаючи про ухвалу господарського суду Дніпропетровської області щодо заборони відчуження вказаного нерухомого майна, в період слухання справи судом першої інстанції незаконно передав приміщення Військового шпиталю, яке є державною власністю, в іпотеку іншому банкові-бенефіціару (з місцем реєстрації у Республіці Казахстан)», – зазначили в прокуратурі.

Як поінформували у відомстві, наразі прокуратура області подала до господарського суду Дніпропетровської області позов в інтересах держави до обох банків про визнання договору між ними недійсним.

У Дніпропетровському військовому шпиталі Радіо Свобода повідомили, що не поінформовані про ситуацію з банком, зареєстрованим у Казахстані, – ніяких офіційних звернень від такої фінансової установи не отримували. Як підтвердив помічник керівника шпиталю з правової роботи Ярослав Хоружий, вважалось, що судовий процес, який завершився восени 2016 року, поставив крапку в історії з майном шпиталю.

«Ми працюємо так, як і працювали. З офіційних джерел до нас ніяка інформація не надходила. Раніше місцева влада вітала з поверненням госпіталю у державну власність. За останнім рішенням Вищого господарського суду, це так», – зазначив юрист.

Водночас в прокуратурі поінформували, що зараз «існує загроза інтересам держави», адже «іпотекоутримувач має право у будь-який час звернути стягнення на зазначене нерухоме майно».

У жовтні 2016 року у Дніпропетровській ОДА повідомили про рішення, ухвалене Вищим господарським судом України, за яким військовий шпиталь у Дніпрі повернули в державну власність. «У довгій каламутній історії з військовим шпиталем поставлена крапка», – заявили тоді в ОДА.

Через оборудку майже 10-річної давнини майно Дніпропетровського військового шпиталю кілька років перебувало під заставою в комерційного банку. Кілька років юристи намагались через суди визнати оборудки зі шпиталем недійсними й повернути комплекс державі.

19 квітня 2016 року Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення повернути Дніпропетровський військовий шпиталь, який перебував у приватній власності комерційного банку, у власність держави, однак банк, що вважав себе власником шпиталю, подав апеляцію.

Дніпропетровський військовий шпиталь – базовий медичний заклад лікування поранених на сході України бійців.