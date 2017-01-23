Євреї Хорватії вирішили бойкотувати офіційні роковини Голокосту через дії націоналістів

Єврейські громади Хорватії вирішили бойкотувати офіційні заходи на вшанування роковин Голокосту в парламенті країни на знак протесту проти надто слабкої, на їхню думку, реакції влади країни на зусилля націоналістів прославляти хорватський фашистський режим усташів, що співпрацював із нацистською Німеччиною в часи Другої світової війни.

Як заявив хорватський Координаційний комітет єврейських громад, його учасники не візьмуть участі в жалобній церемонії на День пам’яті Голокосту 27 січня, зокрема, через те, що влада так і не усунула встановлені по всій країні таблиці з гаслом усташів «За батьківщину – готові!».

Одну з таких таблиць встановили і біля меморіалу, створеного на місці хорватського концтабору смерті «Ясеновац» часів Другої світової війни, в якому були знищені до ста тисяч людей. Конституційний комітет хорватського парламенту ще минулого року визнав, що ця таблиця є образою пам’яті жертв табору, і закликав місцеву владу демонтувати її. Але, за словами єврейських активістів, ця таблиця стоїть далі, а в інших місцях країни з’явилися й нові.

Минулого року у квітні єврейська громада Хорватії бойкотувала офіційне вшанування пам’яті жертв концтабору «Ясеновац» і влаштувала свій власний захід окремо на знак протесту проти терпимості влади до проявів неонацизму, ультранаціоналізму і ностальгії за маріонетковим режимом усташів часів Другої світової.