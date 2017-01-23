НАБУ розслідує 25 проваджень за результатами аналізу е-декларацій

Національне антикорупційне бюро розслідує 25 кримінальних проваджень за результатами аналізу електронних декларацій.

Як повідомляє прес-служба бюро, детективи зареєстрували ще три провадження за результатами аналізу відомостей, внесених до електронних декларацій, вони стосуються суддів.

У бюро уточнюють, що два провадження розпочаті за фактом внесення недостовірних відомостей, а одне – за фактом незаконного збагачення.

Станом на 23 січня, зазначають у НАБУ, загальна кількість кримінальних проваджень, відкритих за результатами аналізу е-декларацій, становить 25, вони стосуються дій 24 осіб: 14 – суддів, 6 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 1 – заступника голови обласної ради, 1 – керівника центрального органу виконавчої влади.

У жовтні 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які посідають відповідальне й особливо відповідальне становище: президента, прем’єра, членів уряду, депутатів, суддів, правоохоронців.

НАБУ розслідує кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.